L’affiche majeure de la 7ᵉ journée de Serie A met aux prises l’AS Rome et l’Inter Milan, samedi 18 octobre 2025 à 20h45 au Stadio Olimpico. Deux prétendants au titre s’affrontent dans ce qui s’annonce comme un duel intense.

L’AS Rome, dauphine du championnat avec 15 points, reste sur une dynamique positive sous la direction de José Mourinho. Les Romains ont remporté quatre de leurs cinq dernières rencontres, affichant une solidité défensive avec seulement trois buts encaissés et une efficacité offensive notable. Ils comptent sur le soutien de leurs supporters pour résister à une équipe milanaise redoutable.

L’Inter Milan, quatrième avec 12 points, arrive en pleine forme. Les Nerazzurri restent invaincus lors de leurs cinq derniers matchs, avec 13 buts inscrits et seulement 2 encaissés. Simone Inzaghi et ses joueurs visent un succès crucial pour conforter leur position dans la course au Scudetto.

Sur le plan historique, l’Inter domine les dernières confrontations, s’imposant à quatre reprises sur les cinq derniers duels face à l’AS Rome. Mais les Giallorossi, à domicile, espèrent inverser cette tendance et s’affirmer face à un adversaire direct.

Infos pratiques :