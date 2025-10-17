Le deuxième tour préliminaire aller de la Ligue des champions d’Afrique a démarré vendredi 17 octobre 2025 avec plusieurs affiches prometteuses. Les premiers résultats ont déjà livré leurs enseignements, avant la suite des rencontres prévues samedi et dimanche sur différents stades du continent.

La JS Kabylie domine à Monastir

En ouverture, l’US Monastir s’est lourdement inclinée (0-3) face à la JS Kabylie. Les Algériens ont fait preuve d’efficacité offensive et prennent une sérieuse option pour la qualification avant le match retour.

Dans l’autre rencontre du jour, Al-Hilal du Soudan s’est imposé sur le terrain de Police FC (Kenya) par un but à zéro.

Les affiches de samedi : Espérance de Tunis en déplacement à Bobo-Dioulasso

Le programme de samedi s’annonce chargé. L’Espérance Sportive de Tunis se déplace à Bobo-Dioulasso pour affronter Rahimo FC du Burkina Faso à 17h00 (heure tunisienne). Les « Sang et Or » tenteront de bien négocier ce match aller avant de recevoir à Radès.

Parmi les autres affiches du jour : Aigle Noir (Burundi) – Al-Ahly (Égypte), Black Bulls (Mozambique) – Rivers United (Nigeria), Silver Strikers (Malawi) – Young Africans (Tanzanie), et Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire) – Petro Atlético (Angola).

Dimanche, un programme dense à travers le continent

Le dimanche 19 octobre verra la suite du tour aller avec de nombreuses confrontations. Le MC Alger affrontera Colombe (Cameroun) à 14h00, tandis que le club congolais St-Eloi Lupopo recevra Orlando Pirates (Afrique du Sud).

Parmi les autres rencontres attendues : Remo Stars (Nigeria) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Horoya AC (Guinée) – FAR Rabat (Maroc), et Vipers (Ouganda) – Power Dynamos (Zambie).

Le Stade Malien se déplacera en Mauritanie pour défier le FC Nouadhibou à 20h00.

Derniers matchs et reports

La manche aller se clôturera le dimanche 26 octobre avec le duel entre Al-Ahli Tripoli (Libye) et la Renaissance Sportive de Berkane (Maroc).

Le match entre Ethiopian Insurance (Éthiopie) et Pyramids FC (Égypte) a été reporté à une date ultérieure.

Les matchs retour sont programmés pour les 24, 25 et 26 octobre, ainsi que le 1er novembre.