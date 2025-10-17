Le programme concerté pluri- acteurs “Soyons actifs/ actives” a pris fin vendredi, à la Cité des sciences de Tunis, au cours d’une manifestation à laquelle ont assisté les représentants des associations tunisiennes et françaises de solidarité civile et l’ambassadrice de France en Tunisie, pour célébrer la réussite d’un partenariat qui a duré plus de 12 ans, entre les composantes de la société civile des deux rives de la Méditerranée.

Organisé conjointement par l’association tunisienne de solidarité civile et l’association française de solidarité civile, avec un financement de l’Agence française de développement, ce programme a pour objectif de réduire les inégalités sociales et régionales, de renforcer l’autonomisation économique des femmes rurales, de promouvoir l’éducation et de consolider les principes de l’économie solidaire, sociale et de démocratie participative, ont indiqué les responsables du programme.

“Les activités de ce programme ont été mises en œuvre en partenariat avec les ministères de l’Éducation, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu’avec des partenaires de la société civile tels que l’Union générale tunisienne du travail, la Ligue tunisienne des droits de l’homme, les Scouts tunisiens et des dizaines d’associations de Tunisie et de France” ont-ils ajouté.

Le programme a contribué à la réalisation de plus de 100 projets dans 23 gouvernorats tunisiens, couvrant les domaines de l’éducation, de l’environnement, de l’autonomisation économique, de l’accompagnement des jeunes et de l’enracinement des valeurs de citoyenneté.

Le président de l’association tunisienne de solidarité civile, Ahmed Kalai, a déclaré à l’agence TAP que ce programme a vu la participation de plus de 100 associations, syndicats, mutuelles et municipalités de Tunisie et de France. Il a précisé que ce programme comprend trois axes principaux : l’éducation, l’économie solidaire et sociale, et la démocratie participative.

Ce projet qui représente le plus grand regroupement associatif entre la Tunisie et la France, vise à améliorer la qualité de l’éducation, à faciliter l’intégration économique et sociale, et à promouvoir une culture de décentralisation et de démocratie participative, a-t-il ajouté.

Il a également souligné qu’un nombre de projets de qualité ont été réalisés dans le secteur éducatif, dont notamment, le renforcement de l’éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap, la création de clubs scolaires pour promouvoir l’esprit de citoyenneté chez les élèves, et l’organisation d’activités culturelles et artistiques.

Le président de l’association tunisienne de solidarité civile a souligné que ce programme a soutenu plusieurs projets en faveur des femmes artisanes dans plusieurs zones rurales et contribué au financement d’initiatives jeunesse orientées vers l’intégration professionnelle et économique.

De son côté, le directeur financier et administratif de l’association tunisienne de solidarité civile Helmi Hosni a indiqué dans une déclaration à la TAP que, trois accords de partenariat ont été signés avec les ministères de l’Éducation, de l’Emploi, de la Formation professionnelle, et de la Jeunesse et des Sports, depuis le lancement du projet.

Hosni a précisé que ce programme a réussi à renforcer et à financer plus de cent projets pilotes dans plusieurs gouvernorats du pays, ayant permis d’enraciner de nouvelles pratiques dans le domaine de l’économie solidaire, sociale et du travail associatif local, ajoutant que les responsables du programme ont soumis un nouveau dossier à l’agence française de développement pour prolonger ce programme en Tunisie.

Pour sa part, le représentant des scouts tunisiens Nidhal Ben Amor a affirmé que “ce programme a créé une dynamique de coopération entre les associations tunisiennes et françaises”, ajoutant que les scouts tunisiens “ont participé à la mise en œuvre de plusieurs projets visant à diffuser les valeurs de citoyenneté, de participation locale et à renforcer l’esprit de bénévolat chez les jeunes”.

Ben Amor a souligné que cette expérience “a pu offrir aux jeunes un espace d’expression et d’initiative, favorisant l’adéquation entre le travail de terrain dans les associations et la dimension éthique de la démocratie participative”.

Les participants à la cérémonie de clôture ont convenu d’élargir le réseau de coopération civile entre les associations, les établissements éducatifs et les municipalités, afin de renforcer la culture du partenariat et de citoyenneté en Tunisie.