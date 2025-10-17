Le ministÃ¨re de l’Ã‰ducation a annoncÃ© vendredi l’ouverture des inscriptions au concours d’accÃ¨s aux collÃ¨ges pilotes “sixiÃ¨me” 2026 aux Ã©lÃ¨ves de sixiÃ¨me annÃ©e de l’enseignement de base des Ã©tablissements d’enseignement publics et privÃ©s.

Le ministÃ¨re de l’Ã‰ducation a ajoutÃ© que les Ã©lÃ¨ves concernÃ©s souhaitant se porter candidats au concours (session 2026) peuvent s’inscrire sur le site Six.education.tn Ã partir du 29 octobre courant jusqu’au 27 novembre 2025.

Le ministÃ¨re a soulignÃ© que les candidats doivent se rendre sur le site mentionnÃ© pour procÃ©der Ã leur inscription, imprimer leur demande de candidature, joindre tous les documents requis et la remettre Ã la direction de l’Ã©tablissement scolaire au plus tard le 3 dÃ©cembre 2025.