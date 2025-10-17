Cinquante ans après sa création, le salon Equip’Auto continue de former, informer et anticiper les besoins des professionnels de l’automobile. Focus sur la coexistence du thermique et de l’électrique, l’évolution du marché mondial et le rôle stratégique de la Tunisie dans la mobilité future.

Interview avec Philippe Baudin – Président du Salon EQUIP AUTO.

Cinquante ans d’activités pour le salon Equip Auto, l’heure du bilan ?

Exact ! EQUIP AUTO a réalisé une belle trajectoire. Un demi-siècle d’existence au service des équipementiers de Renom mais également à accueillir des start-up avec des technologies incroyables. Là réside la magie du salon. L’événement rend hommage à ses promoteurs tout en projetant la filière vers l’avenir. Dans le même temps ce sera l’occasion d’afficher notre volonté d’avoir un nouveau chapitre dans la vie du salon.

Quel aperçu pour l’avenir du salon?

Ce sera forcément en regardant vers le futur. Il convient de permettre aux acteurs de la filière de décrypter les enjeux auxquels ils seront confrontés demain. Dans la même perspective, il conviendra de les éclairer afin qu’ils anticipent leurs besoins. Notre effort sera de leur préparer un package d’outils et de solutions pour un maximum d’opportunités et de viabilité dans le futur.

Quel rapport entre les constructeurs et le Salon ?

Il est vrai que la première monte et la rechange se tournaient le dos et ne se parlaient pas. Cependant grâce au salon s’est produit un dégel progressif. Les constructeurs ont, petit à petit, compris l’intérêt de se rapprocher du monde de l’après vente. Ils se sont rendus à l’évidence que cela impactait la décision d’achat du consommateur. A présent les constructeurs sont majoritairement présents au salon.

Quelle est la physionomie du parc roulant mondial ?

Le parc roulant mondial se chiffre à 1 milliard de 400 millions de véhicules dont seulement 1,9 % sont électriques. Et en France il est de 42 millions d’unités avec une proportion d’électrique similaire à la moyenne mondiale.

Dans deux décennies, je vous fais le pari que le marché n’aura pas basculé dans le tout électrique. Cependant il faut se rendre à l’évidence il existe des constructeurs qui présentent des gammes entières électriques. On en prend acte.

Le rôle du salon est d’informer et former la réparation à cette nouvelle donne. De sorte à ce qu’il demeure dans sa vocation originelle d’after Market. Ainsi que de faire toucher du doigt ce qui sera utile demain pour la réparation de l’électrique.

Comment sera réglée la compétition du thermique versus électrique ?

Personnellement je ne vois pas de rivalité entre eux. Toute cette polémique est et a été entretenue de manière factice. Je pense que le moteur électrique finira par trouver sa place. L’affaire ne doit pas être tranchée de manière réglementaire.

C’est au marché de rythmer la compétition.

Quel rôle pour la Tunisie dans le devenir de la mobilité ?

Je rappellerai que l’on a ouvert le bal du démarchage à l’international en Tunisie. Je pense que l’industrie tunisienne avec les autres pays de la région ont un réel rôle à jouer, pour le futur de la mobilité.

De notre envoyé spécial à Paris ALI DRISS

WMC – Partenaire du Salon EQUIP AUTO 2025 & membre du Jury des Grands Prix de l’innovation