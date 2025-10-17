La sélection tunisienne de football a réalisé un bond de trois rangs au dernier classement mondial de la FIFA publié ce vendredi. Elle occupe désormais la 43e place, confirmant sa régularité parmi les meilleures nations africaines.

Septième en Afrique derrière les poids lourds du continent

Sur le plan continental, la Tunisie se positionne au 7e rang africain. Devant elle figurent le Maroc (12e mondial), le Sénégal (18e), l’Égypte (32e), l’Algérie (35e), le Nigeria (41e) et la Côte d’Ivoire (42e).

Ce classement reflète une hiérarchie stable en Afrique, où les écarts se jouent désormais sur quelques points de coefficient.

Une fin de parcours qualificatif maîtrisée

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026 organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique, la Tunisie a terminé sa campagne des éliminatoires africaines sur une note positive.

Les Aigles de Carthage ont enchaîné deux victoires nettes : 6-0 contre Sao Tomé-et-Principe le 10 octobre, puis 3-0 face à la Namibie trois jours plus tard. Ces succès confirment la solidité défensive et l’efficacité offensive du groupe.

L’Espagne toujours en tête du classement mondial

Au niveau international, l’Espagne conserve la première place du classement FIFA. L’Argentine reprend la deuxième position à la France, désormais troisième.

La hiérarchie mondiale reste dominée par ces sélections européennes et sud-américaines, en attendant les prochains rendez-vous internationaux qui pourraient rebattre les cartes.