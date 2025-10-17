Le film «The Voice of Hind Rajab» (La voix de Hind Rajab) de Kaouther Ben Hania, candidat de la Tunisie aux Oscars 2026, figure parmi les titres finalistes à la 38ème édition des European Film Awards qui se tiendra le 17 janvier 2026 à Berlin, en Allemagne.

Récompensant les plus grandes réalisations du cinéma européen, ces prestigieux prix sont décernés chaque année conjointement par l’European Film Academy et l’European Film Academy Productions.

Selon le site de l’Académie, 67 longs-métrages exceptionnels ont été présélectionnés en vue d’une éventuelle nomination aux European Film Awards, votés par les membres de l’Académie du cinéma européen. La liste restreinte comprend 44 longs métrages, 15 films documentaires et 8 longs métrages d’animation, dont 27 films présélectionnés réalisés ou co-réalisés par des femmes.

Avec 34 pays européens – de l’UE et non membres de l’UE – représentés, la liste des films sélectionnés « reflète l’excellence du cinéma européen, démontrant la variété, la diversité et la créativité dans toute l’Europe ». La liste restreinte de l’Académie est « basée sur le Normes de diversité et d’inclusion de l’Académie européenne du cinéma », indique l’Académie.

« The Little Sister » (La petite Dernière) de la Franco-Tunisienne Hafsia Herzi (France, Allemagne) est également dans la Shortlist de la compétition des longs métrages de fiction qui comprend 3 autres films arabes: Once Upon a Time in Gaza des frères Tarzan Nasser & Arab Nasser (France, Palestine, Allemagne, Portugal, Qatar, Jordanie), Palestine 36 d’Annemarie Jacir (Palestine, Royaume-Uni, France, Danemark, Norvège).

Les autres longs métrages de fiction non europèens sont: Once of Those Days When Hemme Dies (Hemme’nin öldüğü günlerden biri) de Murat Fıratoğlu (Turquie, Allemagne), It Was Just an Accident (Un simple accident) de Jafar Panahi (France, Iran, Luxembourg), I Only Rest in The Storm (O Riso e a Faca) de Pedro Pinho (Portugal, France, Brésil, Romanie) et Die my love de Lynne Ramsay (Royaume-Uni, Etats Unis, Canada).

L’annonce de la liste des finalistes est la première étape de la procédure d’attribution. Dans les semaines à venir, les 5 400 membres de l’Académie européenne du cinéma regarderont les films présélectionnés, à l’exception des films Prix du Jeune Public Européen, Prix du Public LUX et les Prix d’Honneur, et votez pour les nominations.

Les nominations dans les catégories Film européen, Réalisateur européen, Découverte européenne—Prix Fipresci, Documentaire européen, Long métrage d’animation européen, Actrice européenne, Acteur européen et Scénariste européen seront annoncé le 18 novembre 2025 à l’emblématique Real Alcázar de Séville, à la suite de la 22ème édition du Festival du cinéma européen de Séville.

L’Académie européenne du cinéma renoue ainsi avec la tradition d’annoncer la majorité des nominations devant un public, un événement qui reviendra désormais à Séville tous les deux ans.

Autres annonces de nominations

Le 31 octobre 2025, les nominations pour le « Court métrage européen – Prix Vimeo », choisies par le Réseau européen de courts métrages de l’Académie européenne du cinéma, sera annoncé lors de lae SEMINCI – Festival International du Film de Valladolid (Espagne).

Le 26 novembre 2025, les nominations pour les catégories : Directeur de casting, Directeur de la photographie, Compositeur (musique originale), Costumier, Monteur, Maquilleur et coiffeur, Décorateur, Concepteur sonore, choisies par les membres de l’Académie parmi les longs métrages présélectionnés, seront rendues publiques.

Le 17 janvier 2026, à Berlin, la cérémonie des European Film Awards, la récompense la plus renommée et la plus prestigieuse pour le cinéma européen, est présentée par l’European Film Academy et l’European Film Academy Production GMbH.

La Voix de Hind Rajab

Ecrit et réalisé par Kaouther ben Hania, La voix de Hind Rajab est coproduit par Tanit Films (Tunisie) et Film4 Productions et Film Four (France). Il a eu une bourse d’aide du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique au ministère des Affaires Culturelles et du programme de bourses de l’Institut du Film de Doha (Qatar).

Sélectionné dans divers festivals cet automne, ce docufiction est lauréat du Lion d’argent, Grand Prix du jury, de six prix parallèles à la 82ème Mostra de Venise où il fait sa première mondiale. Il a également remporté le prix du public de la section Perlak au 73e Festival de San Sebastián (SSIFF) en Espagne.

Ce drame puissant mêlant fiction et documentaire, inspiré de faits réels bouleversants raconte l’histoire de Hind Rajab, une fillette palestinienne de six ans qui s’est retrouvée piégée dans une voiture sous les bombardements intensifs à Gaza après avoir perdu sa famille. Lors de sa projection à la Mostra de Venise, ce huis clos de 89 mn porté par un casting palestinien (Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani), a reçu une standing ovation de 23 minutes.

Le candidat de la Tunisie aux 96èmes Academy Awards, est fortement soutenu par des stars hollywoodiennes de renom.

Sa sortie nationale le 17 septembre, soit un mois avant la signature du plan de paix (Le lundi 14 octobre), a coincidé avec une forte mobilisation internationale pour Gaza.