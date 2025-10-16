Le marché boursier a été peu dynamique durant la séance de jeudi, avec un flux de transactions de 5MDT. L’indice de référence s’est délesté de –0,16 % à 12 326,7 points, selon l’analyse de Tunisie Valeurs.

Le titre BH s’est placé au top line. L’action de la banque s’est appréciée de 5,1 % à 9,770 Dt. La valeur a amassé des échanges de 19 mille dinars sur la séance.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre OFFICEPLAST a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la société a gagné 4,2 % à 1,990 Dt.

Du côté des baisses, le titre STIP a accusé une régression de -4,2 % à 2,970 Dt. La valeur n’a pas drainé de flux sur la séance.

Mal orienté, le titre UADH a affiché une baisse de –3,4 % à 0,570 Dt. L’action du concessionnaire automobile a été transigée à hauteur de 3 mille dinars sur la séance.

Le titre ATB a chapeauté le palmarès des échanges. L’action de la banque a brassé un flux global de 1,7 MDt. La valeur a signé une progression de 4,2 % à 3,490 Dt sur la séance.