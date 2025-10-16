La saison des semis pour les grandes cultures dans le gouvernorat de Béja a atteint un taux d’avancement de 85%, a indiqué à l’Agence TAP, le président de l’Union de l’agriculture à Béja, Chokri Djebbi.

Dans ce cadre, il a ajouté que l’opération d’ensemencement a connu un manque d’approvisionnement en engrais, soit la fourniture de seulement 10% des besoins de la région estimés à 400 mille quintaux (super 45 et DAP).

S’agissant des semences sélectionnées, une quantité de 54 mille quintaux est déjà disponible, sachant qu’un quota de 10 mille quintaux est réservé à la région.

Pour rappel, 150 mille ha sont consacrés aux grandes cultures pour la saison agricole 2025-2026 et 62 mille ha aux légumineuses et à la culture de colza.