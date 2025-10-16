La Sélection tunisienne de football affrontera le Brésil en match amical, le 18 novembre 2025 à 20h30, au Stade Pierre-Mauroy de Lille (France), a annoncé jeudi la Fédération Tunisienne de Football (FTF). Cette rencontre de prestige offrira aux Aigles de Carthage un test d’envergure avant une série de compétitions internationales majeures.

Une préparation stratégique avant trois grandes compétitions

Ce match entre dans le cadre de la préparation de l’équipe nationale tunisienne pour trois rendez-vous d’importance : la Coupe arabe au Qatar (du 1er au 18 décembre 2025), la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc (du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026), et la Coupe du monde 2026 (Canada, États-Unis, Mexique, du 11 juin au 19 juillet).

Le sélectionneur national, [nom non précisé, à vérifier], devrait profiter de cette rencontre pour évaluer l’état de forme de ses joueurs et ajuster ses choix tactiques face à une équipe de rang mondial.

Des retrouvailles après deux précédents face-à-face

Ce sera la troisième confrontation entre la Tunisie et le Brésil. La première remonte à juin 1973 au stade d’El Menzah (1-4), et la seconde à septembre 2022 au Parc des Princes à Paris, où les Tunisiens s’étaient inclinés 1-5.

Ce nouveau duel offrira aux supporters tunisiens et à la diaspora en Europe une occasion unique de mesurer les progrès des Aigles face à une sélection auriverde toujours redoutable.