La mission permanente de la Tunisie auprès des Nations unies à New York a souligné, mardi, lors d’une réunion consacrée au suivi des résultats du 4e congrès international sur le financement du développement, l’importance de renforcer la coopération en matière de restitution des fonds détournés.

Selon le ministère des Affaires étrangères, la mission a indiqué que ces fonds constituent une source légitime et fondamentale pour le financement du développement, appelant tous les pays à coopérer conformément à la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption afin de garantir que ces ressources soient utilisées au service des populations.

Elle a appelé, une nouvelle fois, à mettre en place un système international de gestion de la dette plus équitable, comprenant des mécanismes tels que l’échange de dette contre des projets en faveur du climat.

La mission a aussi souligné la nécessité de réformer le système financier international pour qu’il soit plus équitable et réponde au mieux aux besoins des pays en développement, mettant en avant l’importance de réformer les institutions financières multilatérales afin de faciliter l’accès aux financements à taux préférentiels.