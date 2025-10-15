Le Nigeria, le Cameroun, la RD Congo et le Gabon disputeront les barrages africains du 13 au 16 novembre 2025, selon le calendrier communiqué mercredi par la FIFA. Ces confrontations désigneront l’équipe africaine qui participera au Tournoi de barrage intercontinental pour le Mondial 2026.

Quatre sélections pour une seule place

Les quatre nations ont terminé parmi les meilleurs deuxièmes des qualifications africaines. Les barrages se joueront sous forme de demi-finales et de finale à élimination directe : deux matches le jeudi 13 novembre, suivis de la finale le dimanche 16 novembre.

L’ordre des affiches sera déterminé selon le Classement FIFA du 23 octobre, actuellement dominé par le Nigeria (45e), devant le Cameroun (52e), la RD Congo (60e) et le Gabon (79e).

Le Nigeria et le Cameroun assurent leur place

Les Super Eagles du Nigeria ont terminé deuxièmes du Groupe C, derrière l’Afrique du Sud, grâce à une victoire 4-0 sur le Bénin lors de la dernière journée. Ce succès leur a permis de devancer les Béninois et d’assurer leur billet pour les barrages.

De son côté, le Cameroun a arraché un nul 0-0 contre l’Angola, suffisant pour conserver la deuxième place du Groupe D derrière un Cap-Vert qualifié directement pour la première fois de son histoire.

La RD Congo et le Gabon en quête de rachat

La RD Congo de Cédric Bakambu a terminé deuxième du Groupe B, derrière le Sénégal. Malgré une victoire 1-0 face au Soudan, les Lions de la Teranga se sont imposés 4-0 contre la Mauritanie, privant les Léopards d’une qualification directe.

Les Panthères du Gabon, emmenées par Pierre-Emerick Aubameyang, ont également échoué de peu. Leur sort dépendait d’un faux pas de la Côte d’Ivoire, mais les Éléphants, champions d’Afrique en titre, ont confirmé leur qualification directe pour le Mondial.

Sept qualifiés africains déjà connus

Sept sélections africaines ont d’ores et déjà validé leur billet pour la Coupe du monde 2026 : Algérie, Égypte, Tunisie, Maroc, Afrique du Sud, Cap-Vert et Côte d’Ivoire. Le huitième représentant du continent sera donc connu à l’issue de ces barrages.