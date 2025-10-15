Les qualifications européennes pour la Coupe du monde 2026 poursuivent leur cours, avec plusieurs nations déjà bien placées à l’issue des matchs disputés mardi. L’Angleterre a validé son billet pour la phase finale, tandis que la Norvège et l’Espagne continuent leur parcours sans faute.

Espagne et Turquie dominent le groupe E

L’Espagne s’est facilement imposée face à la Bulgarie (4-0), confirmant son statut de leader incontesté du groupe E. Avec 12 points en quatre matchs et un impressionnant total de 15 buts marqués sans en encaisser, la Roja survole les débats.

La Turquie suit à trois longueurs après sa victoire nette contre la Géorgie (4-1). La Bulgarie ferme la marche avec quatre défaites en autant de rencontres.

Portugal accroché par la Hongrie

Dans le groupe F, le Portugal a concédé un nul face à la Hongrie (2-2), malgré une domination globale. Ce résultat n’empêche pas la Seleção de conserver la première place avec 10 points.

L’Irlande, victorieuse de l’Arménie (1-0), remonte au troisième rang avec quatre unités. Les Hongrois, deuxièmes, comptent cinq points après quatre matchs, alors que l’Arménie reste lanterne rouge avec trois points.

Norvège en démonstration, Italie solide

Le groupe I est dominé par la Norvège, irrésistible depuis le début des qualifications. Avec six victoires en autant de matchs, 29 buts inscrits et seulement trois encaissés, elle totalise 18 points. L’Italie suit à distance avec 15 points, tandis que l’Estonie (4 pts) et la Moldavie (1 pt) peinent à suivre le rythme.

L’Angleterre déjà en route pour les États-Unis

Dans le groupe K, l’Angleterre a confirmé son ticket pour le Mondial après un large succès contre la Lettonie (5-0). Avec 18 points et aucune défaite, les hommes de Gareth Southgate rejoignent officiellement la liste des qualifiés.

Derrière, l’Albanie (11 pts) et la Serbie (10 pts) restent en course pour la deuxième place. Le dernier match à surveiller aura lieu le 16 novembre entre la Serbie et la Lettonie.