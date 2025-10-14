Le Japon a créé la surprise en s’imposant pour la première fois de son histoire face au Brésil (3-2), mardi à Tokyo, lors d’un match amical. Menés 0-2 à la pause, les Japonais ont renversé la rencontre en seconde période, sous les yeux de 45 000 spectateurs en liesse.

Paulo Henrique (26e) et Gabriel Martinelli (32e) avaient pourtant rapidement mis les Auriverde sur les rails. Le Brésil, resté sur une victoire éclatante contre la Corée du Sud (5-0) à Séoul quatre jours plus tôt, semblait se diriger vers un nouveau succès facile.

Une réaction japonaise spectaculaire

Au retour des vestiaires, les Nippons ont affiché un tout autre visage. Plus agressifs dans les duels et précis dans les transitions, ils ont réduit l’écart grâce à Takumi Minamino (52e), avant que Keito Nakamura (62e) n’égalise.

Dix minutes plus tard, Ayase Ueda (71e) a offert la victoire au Japon, scellant un succès historique pour la sélection nippone.

Il s’agit du premier succès japonais face au Brésil en 14 confrontations, après onze défaites et deux nuls.

Ancelotti teste son effectif

Côté brésilien, le sélectionneur Carlo Ancelotti, en poste depuis mai après son départ du Real Madrid, avait procédé à plusieurs changements par rapport à la formation victorieuse en Corée.

Les jeunes Estevao et Rodrygo étaient laissés au repos, tandis que Martinelli et Henrique accompagnaient Vinicius Junior en attaque.

Malgré une première période convaincante, la Seleção a montré des signes de fébrilité en seconde mi-temps. C’est la deuxième défaite du Brésil sous Ancelotti, après celle concédée en Bolivie (1-0) lors des qualifications pour le Mondial.

Les deux sélections tournées vers le Mondial 2026

Le Japon et le Brésil sont d’ores et déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les deux équipes poursuivent leur préparation avec des effectifs rajeunis et des expérimentations tactiques.

Pour rappel, la Tunisie affrontera le Brésil en novembre prochain, en France, dans le cadre de sa préparation à la Coupe arabe (1er–18 décembre 2025 au Qatar) et à la CAN (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026 au Maroc).