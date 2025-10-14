La Société régionale de transport de Kairouan (SORETRAK) a réceptionné, mardi, 5 bus urbains constituant la deuxième tranche d’un lot total de19 bus, a fait savoir le ministère des Transports.

La réception des 9 bus restants est prévue avant la fin de l’année 2025, après avoir reçu 5 bus en septembre 2025, précise la même source.

Ce programme d’investissement de la société vise à améliorer l’infrastructure de transport dans la région, notamment, en ce qui concerne le transport scolaire, afin d’offrir des conditions qui répondent aux attentes des citoyens pour un transport confortable et sécurisé, a précisé le département des Transports.