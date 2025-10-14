Au gouvernorat de Médenine, une opération visant à tester le fonctionnement de la plateforme des viandes rouges à Ben Guerdane et à vérifier la conformité de ses équipements aux normes techniques et d’hygiène a été menée lundi.

Cette opération s’est déroulée sous la supervision du gouverneur de Médenine, Walid Taboubi, en présence de représentants de la Société Ellouhoum, des autorités locales et des services concernés, et ce en prévision du démarrage effectif des activités de cette plateforme dans les prochains jours.

La phase d’essai a permis de simuler l’ensemble des étapes — abattage, dépouillage et découpe — selon un processus moderne reposant sur des équipements de pointe similaires à ceux utilisés dans les abattoirs européens et conformes aux normes sanitaires internationales.

À noter que cette plateforme, considérée comme la première du genre en Tunisie, dispose d’une capacité de traitement de plus de 3 mille têtes ovine, caprine et cameline par an.

Une convention de gestion et d’exploitation a été signée entre la municipalité de Ben Guerdane et la Société Ellouhoum, confiant à cette dernière la responsabilité de gérer et d’exploiter la plateforme à titre provisoire, dans l’attente de la création d’une société dédiée à sa gestion, dont la mise en place est déjà entamée.

Selon le délégué de Ben Guerdane, cette plateforme, réalisée pour un coût d’environ 11 millions de dinars, constituera un pôle de distribution des viandes pour le sud tunisien et un outil au service de la politique du ministère du Commerce en matière de régulation du marché et de maintien de prix abordables.

Il a ajouté que des recrutements dans divers corps de métiers seront annoncés prochainement pour les besoins de la plateforme.

La mise en place de cette plateforme s’inscrit dans le cadre du Projet de développement agro-pastoral et des filières associées dans le gouvernorat de Médenine (PRODEFIL), lancé en 2016.

La réalisation de cette plateforme permettra, pour la première fois à la Tunisie, de disposer du certificat d’origine pour les viandes camelines de manière à garantir une valeur ajoutée et une meilleure commercialisation de la marchandise. L’objectif est de structurer la filière viande rouge dans le Sud-Est, valoriser les produits locaux et préparer l’ouverture vers l’export.