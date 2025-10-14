Le Honduras solide leader du groupe C

La 4ᵉ journée du 3ᵉ tour des qualifications de la zone Concacaf pour la Coupe du monde 2026 s’est poursuivie lundi avec plusieurs rencontres décisives.

Dans le groupe C, le Honduras a confirmé sa domination en s’imposant 3-0 face à Haïti, consolidant ainsi sa première place avec 8 points. De son côté, le Costa Rica a signé un large succès 4-1 contre le Nicaragua, qui reste dernier du classement.

Le Honduras reste invaincu, fort d’une défense imperméable (0 but encaissé), tandis que le Costa Rica se replace en deuxième position avec 6 points, devant Haïti (5 points). Le Nicaragua, en difficulté, ne compte qu’un point après quatre matches.

Classement – Groupe C

Honduras (8 pts, +5)

Costa Rica (6 pts, +3)

Haïti (5 pts, 0)

Nicaragua (1 pt, -8)

Groupe A : duel attendu entre Panama et Surinam

Dans le groupe A, deux matches sont programmés ce mardi 14 octobre (heure locale).

Le Panama affrontera le Surinam à 03h00 (GMT+2), tandis que le Salvador sera opposé au Guatemala à 04h00 (GMT+2).

Avant ces rencontres, le classement reste serré : Surinam et Panama partagent la tête avec 5 points chacun, devant le Salvador (3 pts) et le Guatemala (2 pts).

Classement – Groupe A

Surinam (5 pts, +1)

Panama (5 pts, +1)

Salvador (3 pts, -1)

Guatemala (2 pts, -1)

Groupe B : Antilles néerlandaises et Jamaïque en tête

Le groupe B verra également deux confrontations ce mardi. Les Antilles néerlandaises recevront Trinité-et-Tobago à 01h00 (GMT+2), suivies du match entre la Jamaïque et les Bermudes à 02h00 (GMT+2).

Les Antilles néerlandaises dominent actuellement le groupe avec 7 points, devançant de peu la Jamaïque (6 pts). Trinité-et-Tobago occupe la troisième place avec 4 points, tandis que les Bermudes ferment la marche sans aucun point.

Classement – Groupe B

Antilles néerlandaises (7 pts, +3)

Jamaïque (6 pts, +4)

Trinité-et-Tobago (4 pts, +1)

Bermudes (0 pt, -8)