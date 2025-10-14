Le Honduras solide leader du groupe C
La 4ᵉ journée du 3ᵉ tour des qualifications de la zone Concacaf pour la Coupe du monde 2026 s’est poursuivie lundi avec plusieurs rencontres décisives.
Dans le groupe C, le Honduras a confirmé sa domination en s’imposant 3-0 face à Haïti, consolidant ainsi sa première place avec 8 points. De son côté, le Costa Rica a signé un large succès 4-1 contre le Nicaragua, qui reste dernier du classement.
Le Honduras reste invaincu, fort d’une défense imperméable (0 but encaissé), tandis que le Costa Rica se replace en deuxième position avec 6 points, devant Haïti (5 points). Le Nicaragua, en difficulté, ne compte qu’un point après quatre matches.
Classement – Groupe C
Honduras (8 pts, +5)
Costa Rica (6 pts, +3)
Haïti (5 pts, 0)
Nicaragua (1 pt, -8)
Groupe A : duel attendu entre Panama et Surinam
Dans le groupe A, deux matches sont programmés ce mardi 14 octobre (heure locale).
Le Panama affrontera le Surinam à 03h00 (GMT+2), tandis que le Salvador sera opposé au Guatemala à 04h00 (GMT+2).
Avant ces rencontres, le classement reste serré : Surinam et Panama partagent la tête avec 5 points chacun, devant le Salvador (3 pts) et le Guatemala (2 pts).
Classement – Groupe A
Surinam (5 pts, +1)
Panama (5 pts, +1)
Salvador (3 pts, -1)
Guatemala (2 pts, -1)
Groupe B : Antilles néerlandaises et Jamaïque en tête
Le groupe B verra également deux confrontations ce mardi. Les Antilles néerlandaises recevront Trinité-et-Tobago à 01h00 (GMT+2), suivies du match entre la Jamaïque et les Bermudes à 02h00 (GMT+2).
Les Antilles néerlandaises dominent actuellement le groupe avec 7 points, devançant de peu la Jamaïque (6 pts). Trinité-et-Tobago occupe la troisième place avec 4 points, tandis que les Bermudes ferment la marche sans aucun point.
Classement – Groupe B
Antilles néerlandaises (7 pts, +3)
Jamaïque (6 pts, +4)
Trinité-et-Tobago (4 pts, +1)
Bermudes (0 pt, -8)