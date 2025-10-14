L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie « UBCI » renforce son engagement en faveur de la Finance Verte et Durable en adhérant au programme Green Economy Finance Facility « GEEF » de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement « BERD ».

Le programme GEEF fournit, grâce au soutien de l’Union Européenne, des financements avantageux aux entreprises privées tunisiennes, pour leurs investissements dans les domaines de l’énergie durable (efficacité énergétique et énergies renouvelables), de la conservation de l’eau, de la réduction des déchets, des bâtiments verts, de l’économie circulaire et de la protection contre l’érosion des sols.

Le 13 octobre 2025 à Tunis, l’UBCI et la BERD ont signé un accord d’adhésion au programme vert GEEF.

Cette cérémonie de signature, organisée en présence d’une délégation de l’Union Européenne et de TCX Fund, partenaires de ce programme, vient renforcer un partenariat de longue date entre les deux institutions.

Dans un contexte de financements contraints, l’UBCI occupe une position clé en Tunisie dans le domaine de la Finance Verte. Son adhésion au programme GEEF renforcera sa capacité d’appui aux grandes entreprises, aux PME et aux TPME tunisiennes, en leur offrant les financements et l’assistance nécessaire, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, la réduction des déchets et la conservation de l’eau.

« L’UBCI, en rejoignant le programme GEEF de la BERD, réaffirme son soutien à l’économie verte et aux entreprises tunisiennes. Ce partenariat stratégique permettra de mieux accompagner nos clients dans financement de leurs projets d’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la préservation de l’eau» a ajouté Mohamed Koubaa, Directeur Général de l’UBCI.

A propos de l’UBCI

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 102 Agences et 117 GABs opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie. L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale. Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière, du leasing, du factoring et de la mise en œuvre de programmes à forte valeur ajoutée avec les bailleurs de fonds internationaux.

Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012. L’UBCI est aussi la première banque en Tunisie ayant obtenu en 2022 le label engagé RSE décerné par AFNOR Certification grâce à sa démarche RSE ancrée depuis 2012, et pour laquelle elle a obtenu la certification internationale « Responsability Europe ».

Pour plus d’information : www.ubci.tn

À propos de la BERD

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) est une institution internationale qui soutient la transition vers des économies de marché dans les pays d’Europe centrale et orientale, ainsi qu’en Asie centrale et le sud et l’est de la Méditerranée, et l’Afrique sub-Saharienne..

La BERD opère dans 42 pays, en mettant l’accent sur le soutien aux entreprises et à l’initiative privée. Elle finance des projets dans divers secteurs, notamment l’énergie, les infrastructures, et les services financiers

La BERD joue un rôle crucial dans le soutien à la transition économique et au développement durable dans les pays où elle opère. Grâce à ses investissements et à son expertise, elle contribue à la création d’économies de marché prospères et à la promotion de l’initiative privée. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel de la BERD.

Pour plus d’information : https://www.ebrd.com