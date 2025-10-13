La fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé à la nécessité d’opter pour une vision nationale intégrée dans le traitement de la situation environnementale et sociale à Gabès.

Elle a souligné que le Groupe chimique tunisien (GCT) est un acquis stratégique contribuant à la sécurité alimentaire à l’échelle nationale et mondiale et à la création de milliers de postes d’emploi directs et indirects, selon un communiqué publié par la fédération.

“Les défis identifiés dans cette région incluent la situation environnementale, les effets de la pollution industrielle ancienne et la précarité des conditions de travail”, a souligné la fédération générale, appelant à la nécessité de moderniser les équipements industriels et de renforcer la sécurité environnementale et professionnelle au sein des unités relevant du GCT.

Selon la fédération, le manque de cadres et agents depuis l’arrêt des recrutement en 2013 a impacté négativement la marche du travail et le contrôle technique au sein du groupe chimique, à l’heure ou les citoyens revendiquent une meilleure qualité de l’air et de l’eau, et le droit à un environnement sain, lit-on dans le communiqué.

Elle a souligné l’impératif de mettre en œuvre les programmes élaborés par les gouvernements précédents relatifs à la protection de l’environnement et la promotion de l’infrastructure industrielle, plaidant pour une approche participative et responsable avec les autorités officielles, la société civile, les experts et les représentants des employés pour aboutir à des solutions concrètes et durables.

Dans ce contexte, la fédération générale du pétrole et des produits chimiques a relevé l’importance de moderniser les unités industrielles par le biais de technologies propres, de renforcer les programmes de sécurité et de santé au travail, d’investir dans les énergies propres et les technologies vertes et de mettre en place d’un plan national de traitement et de valorisation du phosphogypse.

“L’avenir du groupe chimique repose sur trois piliers fondamentaux à savoir: le traitement de la pollution, la protection des agents et le renforcement de la compétitivité du GCT et sa contribution au développement à l’échelle nationale”, ajoute le même communiqué.

La fédération a indiqué que Gabès mérite un développement équitable et durable qui rétablit l’équilibre entre l’environnement, l’emploi et la production, réaffirmant son entière disposition à coopérer avec les différentes parties nationales, afin de promouvoir le groupe chimique et de lui permettre de retrouver ses lettres de noblesse.