La Tunisie et la Turquie ont convenu de renforcer leur coopération universitaire et scientifique, lors d’une réunion de travail tenue, samedi à Tunis. L’accord prévoit notamment la conclusion de partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur des deux pays.

Présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, cette réunion s’est tenue en marge du Forum des présidents d’universités arabes et turques.

Y ont notamment pris part le président du Conseil de l’enseignement supérieur de Turquie, Erol Özvar, l’ambassadeur de Turquie à Tunis, Ahmet Misbah Demircan, et le président de l’Union des universités eurasiennes, Mustafa Aydın.

Les deux parties ont salué les avancées déjà réalisées dans le cadre de leur collaboration, notamment à travers des projets de recherche conjoints. Elles ont appelé à la création d’un comité mixte chargé du suivi et de l’élargissement des partenariats existants aux universités et centres de recherche des deux pays.

Elles ont également souligné l’importance de développer des programmes de recherche communs, de promouvoir le co-encadrement des thèses de doctorat, d’encourager la co-publication scientifique et de favoriser l’échange d’expertises académiques. La coopération sera en outre renforcée dans des domaines prioritaires tels que la médecine, l’agriculture, les technologies de l’information, les langues et l’enseignement à distance.

Enfin, les participants ont évoqué la nécessité de faciliter la mobilité des étudiants, enseignants et chercheurs entre les deux pays, de renforcer l’enseignement mutuel des langues arabe et turque, et d’accueillir des étudiants turcs à l’Institut Bourguiba des langues vivantes pour l’apprentissage de la langue arabe.