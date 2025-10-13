Vingt-six (26) pays dont la Tunisie ont reçu la médaille “Reverse the Red ” lors du Congrès mondial de la nature 2025 de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), pour leur engagement exceptionnel en faveur du rétablissement des espèces et de la biodiversité.

D’après l’UICN, cette distinction honorifique est décernée aux pays qui ont fait preuve d’efficacité dans l’élaboration et la mise en œuvre de Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB).

Reverse the Red (Inverser le Rouge) est une initiative mondiale qui rassemble des zoos, des aquariums, des jardins botaniques, des organisations de conservation et des experts. Son objectif est de promouvoir la coopération et l’action, afin d’inverser la tendance de l’extinction des espèces, illustrée par la “Liste Rouge des espèces menacées de l’UICN”.

Reverse the Red est né en 2019 d’une collaboration entre l ‘Association mondiale des zoos et aquariums (WAZA), la Commission pour la Sauvegarde des Espèces de l’UICN et d’autres partenaires. C’est aujourd’hui une coalition de grande envergure fournissant les outils et les partenariats nécessaires pour stopper le déclin de la biodiversité.

Un groupe d’experts, dirigé par la Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN, a examiné les SPANB de toutes les Parties à la Convention sur la diversité biologique selon des critères clairs, évaluant à la fois le processus et le contenu de chaque plan. La notation repose sur la transparence, la rigueur scientifique, l’engagement des parties prenantes et l’alignement sur les objectifs mondiaux de biodiversité. Des médailles ont été décernées aux SPANB les mieux notés.

Les pays qui ont été médaillés sont la Tunisie, l’Argentine, l’Australie, le Burkina Faso, le Canada, la Colombie, Cuba, le Danemark, les États fédérés de Micronésie, les Fidji, la France, la Hongrie, l’Iran, l’Italie, la Jamaïque, le Japon, la Jordanie, la Malaisie, le Mexique, la République de Corée, la République de Moldavie, la Slovénie, la Palestine, le Togo, les Tonga et l’Ouganda.

La stratégie et le plan d’action de la Tunisie pour la biodiversité 2018-2030 (SPANB) vise à instaurer une biodiversité nationale résiliente aux changements climatiques, à l’abri des menaces, conservée et gérée de manière à contribuer durablement au développement socio-économique du pays.

Les objectifs de la stratégie tiennent compte du contexte national et sont considérés comme des instruments à intégrer dans les politiques de planification et de développement socio-économique. Ils visent la réduction du rythme de l’appauvrissement des éléments constitutifs de la biodiversité avec ses trois niveaux hiérarchiques (écosystèmes, espèces et diversité génétique), l’utilisation durable de la diversité biologique, la réduction des principales pressions qui pèsent sur la diversité biologique, exercées par les pressions anthropiques, les espèces exotiques envahissantes, les changements climatiques, la pollution.

Parmi ces objectifs figurent également la préservation des écosystèmes, la protection des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles, le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques et la mobilisation des ressources financières pour la biodiversité ainsi le renforcement des capacités en matière de biodiversité.

Organisé tous les quatre ans, le Congrès mondial de la nature de l’UICN se tient du 9 au 15 octobre 2025 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Ce congrès rassemble des dirigeants et décideurs gouvernementaux, la société civile, des peuples autochtones, des entreprises, des universités…dans le but de préserver l’environnement et d’exploiter les solutions offertes par la nature aux défis mondiaux.