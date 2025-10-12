L’équipe nationale d’Algérie devra se passer de deux de ses cadres, Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah, pour affronter l’Ouganda mardi à 17h00, lors de la 10e et dernière journée du groupe G des éliminatoires du Mondial 2026. L’annonce a été faite par la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Blessures confirmées pour Belaïli et Bounedjah

Les deux joueurs ont été blessés lors du précédent match contre la Somalie.

Baghdad Bounedjah, attaquant d’Al Shamal (Qatar), souffre d’une lésion au genou. De son côté, Youcef Belaïli, sociétaire de l’Espérance Sportive de Tunis, a contracté une blessure musculaire.

Des examens médicaux réalisés samedi après-midi ont confirmé la gravité de leurs blessures et leur indisponibilité pour le prochain rendez-vous.

Retour dans leurs clubs pour soins

La FAF a précisé que les deux internationaux ont quitté le stage de la sélection pour poursuivre leur rééducation dans leurs clubs respectifs. Aucun remplacement n’a été annoncé pour le moment [à vérifier].

L’Algérie déjà qualifiée pour le Mondial 2026

Les Fennecs ont validé leur ticket pour la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, grâce à leur victoire 3-0 contre la Somalie jeudi dernier à Oran.

Il s’agit de la cinquième participation de l’Algérie à un Mondial après les éditions de 1982, 1986, 2010 et 2014, cette dernière marquée par une qualification historique en huitièmes de finale au Brésil.