Une délégation du Conseil du Marché Financier (CMF) a effectué, récemment, une mission auprès de la Banque de France (BF) visant à approfondir la coopération bilatérale et à partager les meilleures pratiques en matière de culture et d’éducation financières, et ce, dans le cadre de prolongement de la convention de coopération avec la BF, représentée par la Direction de l’Éducation financière « EDUCFI » (signée en mai 2025).

Le CMF a annoncé, dans un communiqué, publié vendredi, que les échanges ont porté sur les principaux axes de la stratégie d’éducation financière de la BF, ses actions en faveur du grand public, des jeunes, des groupes vulnérables et des entrepreneurs, ainsi que sur les outils et portails mis à la disposition du public.

La délégation du CMF a également eu des entretiens avec les représentants de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) autour des dispositifs de protection des consommateurs.

Les professionnels tunisiens ont saisi cette occasion pour présenter le cadre stratégique et les principales actions entreprises par le Conseil dans le domaine de l’éducation financière, en cohérence avec son mandat de protection de l’épargne et de promotion de la transparence du marché. Ces actions portent notamment sur la sensibilisation des jeunes et des étudiants aux notions de base du marché financier, ainsi que la diffusion de supports pédagogiques à destination du grand public.