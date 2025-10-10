La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a émis des instructions à l’intention des banques et des établissements financiers, les appelant à redoubler de vigilance et à déployer les diligences nécessaires pour prévenir les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, et ce, à la suite de la publication des résultats de la mise à jour de l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour la période 2022-2024, a annoncé la Banque dans un communiqué, publié vendredi.

L’Institut d’Emission a souligné, dans ce cadre, la nécessité de consolider le dispositif de conformité et de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une application rigoureuse des diligences de vigilance, tout en veillant à l’actualisation des programmes de formation relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dans le but de consolider les compétences professionnelles des cadres et des agents.