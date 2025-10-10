Jeudi, les prix du pétrole ont évolué de manière quasi stable, alors que les marchés restent attentifs à la situation au Moyen-Orient et à ses potentielles répercussions sur l’approvisionnement mondial.

En milieu de matinée, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, reculait légèrement de 0,02 %, à 66,24 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en novembre, cédait à peine 0,03 %, à 62,53 dollars.

Cette stabilité traduit une prudence des opérateurs, qui suivent de près les développements diplomatiques et militaires dans la région. Le marché du pétrole demeure sensible aux tensions et aux accords susceptibles d’affecter le transit des navires de marchandises et la sécurité des flux commerciaux.

Perspectives liées à l’accord sur Gaza

Selon certains analystes, l’accord visant la fin de l’agression sur la bande de Gaza pourrait réduire les risques d’interruption dans la circulation maritime. La levée potentielle des blocages et la sécurisation des routes maritimes pourraient stimuler la demande de pétrole à moyen terme.

« La fin du conflit permettrait de stabiliser la région et de rassurer les opérateurs sur la continuité des approvisionnements », expliquent les experts. L’impact sur les prix reste toutefois dépendant de l’application effective de l’accord et de l’évolution de la consommation mondiale.

Un marché attentiste

Pour le moment, les fluctuations sont marginales. Les investisseurs évaluent simultanément les tensions géopolitiques et les indicateurs économiques internationaux, cherchant à anticiper toute hausse ou baisse significative des cours. Cette approche prudente explique la quasi-absence de mouvement notable sur les prix jeudi matin.

En résumé, le marché pétrolier reste surveillé avec attention. Les acteurs suivent de près le Moyen-Orient, en particulier la bande de Gaza, tout en gardant un œil sur la demande mondiale, pour ajuster leurs stratégies de production et de stockage.