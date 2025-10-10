À l’occasion de la 25ème édition de la Semaine de la langue italienne dans le monde (SLIM), une riche programmation culturelle et artistique aura lieu sur six jours dans des universités, écoles et institutions culturelles de différentes villes tunisiennes.

Placée autour du thème « Italofonia: lingua oltre i confini » (Italophonie : la langue au-delà des frontières ), cette édition 2025 se déroulera du 13 au 18 octobre entre Tunis, Nabeul et Monastir.

Ce thème constitue “une réflexion sur la valeur de l’italien en tant que langue vivante, inclusive et partagée”, indique un communiqué de l’’Ambassade d’Italie et de l’Institut culturel italien de Tunis qui sont les organisateur de cet évènement en Tunisie.

L’italien n’est plus seulement une langue nationale, mais une langue d’adoption, de mémoire et de rencontre, capable de traverser les frontières géographiques, culturelles et identitaires, et de créer des liens entre les personnes et les communautés du monde entier, peut-on encore lire.

La Semaine de la langue italienne dans le monde à pour but « de diffuser et de promouvoir la langue italienne dans le monde, à travers le réseau des instituts culturels italiens, des ambassades, des consulats et des assistanats universitaires ».

La Semaine 2025 en Tunisie vise à célébrer l’espace linguistique, culturel et social de l’italien, en imaginant une nouvelle communauté italophone mondiale, unie non seulement par la connaissance de la langue, mais aussi par la proximité culturelle avec l’Italie et son patrimoine.

Des conférences académiques autour de la migration et du multilinguisme, des rencontres avec des écrivains italophones, des projections de films et des concerts qui combinent des voix italiennes et tunisiennes ainsi qu’une exposition d’art contemporain sont notamment au menu.

Le Semaine de la langue italienne 2025 : expositions, concerts et rencontres entre Tunisie et Italie abritera, du 16 octobre au 16 novembre, une exposition d’art contemporain : “Nouveaux langages dans les arts entre les deux rives”. Une quinzaine d’artistes tunisiens et italiens prendront part à cette exposition placée sous le commissariat d’Enzo Fiammetta, directeur du Musée des Trames Méditerranéennes (Sicile).

Après Tunis, l’exposition sera organisée dans la ville de Gibellina, désignée par le ministère italien de la Culture comme première Capitale italienne de l’art contemporain pour l’année 2026.

La Semaine de la langue italienne 2025 se déroulera dans divers espaces culturels tunisiens : l’Institut culturel italien de Tunis, le Théâtre el Hamra, le « Centre Culturel Saint Croix » à la Médina de Tunis, L’Agora la Marsa, Ciné théâtre El-Hamra à Yasmine Hammamet.

Elle sera également accueillie par les institutions éducatives et universitaires : la Scuola Italiana “Giovan Battista Hodierna” de Tunis, l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis, l’Université de la Manouba ainsi que les Instituts Supérieurs des langues de Tunis, de Nabeul et de Moknine (Monastir).

Le programme détaillé est disponible sur le lien suivant : https://iictunisi.esteri.it/wp-content/uploads/2025/10/Programma-completo.pdf