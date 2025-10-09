La 5e journée du championnat Pro A de basket-ball se jouera vendredi 10 et samedi 11 octobre 2025. Au menu : plusieurs affiches prometteuses dans les poules A et B, avec des leaders bien décidés à consolider leur position avant la pause.

Poule B : duel en haut de tableau à Nabeul

L’US Monastir et le Stade Nabeulien, co-leaders avec 7 points chacun après quatre journées, tenteront de creuser l’écart.

À Nabeul, le SN affrontera l’AS Hammamet vendredi à 18h à la salle Bir Challouf, tandis que l’US Monastir recevra l’US Ansar à 17h à la salle Mzali de Monastir.

L’ES Radès, troisième avec 6 points, accueillera la JS Kairouan à la salle Bouhima (18h), un match important pour le podium.

Classement actuel – Poule B :

US Monastir – 7 pts (4 j)

. Stade Nabeulien – 7 pts (4 j)

ES Radès – 6 pts (4 j)

JS Kairouan – 5 pts (3 j)

. AS Hammamet – 5 pts (4 j)

US Ansar – 3 pts (3 j)

Poule A : le Club Africain solide leader

Le Club Africain, leader invaincu avec 8 points, cherchera à poursuivre sur sa lancée face au BC Mahdia samedi à 13h à la salle Gorjani.

L’Étoile du Sahel, deuxième (7 points), accueillera l’ES Goulette à Sousse (18h), tandis que la DS Grombalia recevra la JS Manazeh à 18h dans sa salle.

Classement actuel – Poule A :

Club Africain – 8 pts (4 j)

ES Sahel – 7 pts (4 j)

JS Manazeh – 6 pts (4 j)

CSB Mahdia – 5 pts (4 j)

. ES Goulette – 5 pts (4 j)

. DS Grombalia – 5 pts (4 j)

Une journée décisive pour les places d’honneur

Cette 5e journée pourrait déjà rebattre les cartes, notamment dans le milieu de tableau. Les équipes chercheront à engranger un maximum de points avant la seconde phase du championnat.