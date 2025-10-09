Le marché a renoué avec le vert, jeudi, s’offrant un gain de 0,1 % à 12311 points, dans un modeste volume de 4,2 MD. Depuis le début de l’année en cours, le TUNINDEX affiche une embellie de 24,4 %, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre CITY CARS s’est adjugé la plus forte hausse de la séance. L’action du concessionnaire automobile de la marque KIA a progressé de 3,7% à 19,900D, dans un flux réduit de 134 mille dinars.

Le titre STAR a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du leader du secteur de l’assurance en Tunisie a signé une avancée de 3,6 % à 227,900 D. Les échanges sur le titre ont atteint 125 mille dinars sur la séance.

ATTIJARI BANK a été le titre le plus traité de la séance. Faisant du surplace à 61 D, l’action de la filiale du groupe ATTIJARIWAFA BANK a alimenté le marché avec des capitaux de 1,1 MD sur la séance.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a accusé la baisse la plus soutenue de la séance. Victime d’un mouvement de prise de bénéfices, le leader du secteur du leasing en Tunisie a reculé de 4,6 % à 31 D. La valeur a été échangée à hauteur de 400 mille dinars sur la séance.

Le titre MONOPRIX n’a pas réussi à se distinguer sur la séance. L’action du spécialiste de la grande distribution a terminé en territoire négatif, régressant de 2,7 % à 6,250 D. La valeur a brassé un flux limité de près de 170 mille dinars sur la séance.