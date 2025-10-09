Mercredi, le prix de l’or a franchi pour la première fois de son histoire le seuil symbolique des 4 000 dollars l’once, marquant un nouveau record pour le métal précieux. Vers 18h55 GMT, l’or se négociait autour de 4 049 dollars, après avoir atteint 4 059,31 dollars l’once (31,1 g) plus tôt dans la journée.

Cette progression illustre l’attrait continu pour l’or comme valeur refuge face aux incertitudes économiques et financières mondiales. Les investisseurs considèrent le métal jaune comme un moyen de protéger leur portefeuille contre l’inflation et les fluctuations des devises.

Dollar en hausse face à l’euro

Dans le même temps, le dollar a poursuivi son raffermissement face à l’euro. Vers 18h55 GMT, la monnaie américaine gagnait 0,31%, s’échangeant à 1,1621 dollar pour un euro. Cette hausse du dollar peut accentuer la pression sur les marchés des matières premières libellées en devise américaine, dont l’or.

Les analystes soulignent que le lien entre la valeur du dollar et le prix de l’or reste étroit. Un dollar fort rend les métaux précieux plus coûteux pour les investisseurs utilisant d’autres devises, mais la hausse actuelle de l’or montre que la demande pour le métal reste soutenue malgré cette dynamique.

Un contexte de marché particulier

L’atteinte du seuil des 4 000 dollars survient dans un contexte économique mondial marqué par des incertitudes sur l’inflation, les taux d’intérêt et la croissance. L’or continue de jouer son rôle traditionnel de valeur refuge, attirant investisseurs institutionnels et particuliers.

Ce nouveau record historique renforce la perception de l’or comme actif stratégique. La volatilité des marchés financiers et les tensions géopolitiques contribuent également à soutenir la demande pour le métal jaune.