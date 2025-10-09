La course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026 s’intensifie dans la zone Asie. Après les rencontres disputées mercredi, les groupes A et B ont livré leurs premiers enseignements. Oman et le Qatar se neutralisent, tandis que l’Arabie Saoudite signe un succès important face à l’Indonésie.

Groupe A : Oman et Qatar se partagent les points

Oman et le Qatar ont fait match nul (0-0), mercredi 8 octobre, à l’issue d’une rencontre équilibrée où les deux formations ont manqué d’efficacité offensive.

Les deux équipes comptent désormais un point chacune, occupant provisoirement la tête du groupe A.

Le classement reste donc inchangé, les Émirats Arabes Unis, encore au repos, complétant ce trio.

Les prochains rendez-vous s’annoncent décisifs :

11 octobre (19h15, GMT+2) : Émirats Arabes Unis – Oman

14 octobre (19h15, GMT+2) : Qatar – Émirats Arabes Unis

Groupe B : l’Arabie Saoudite prend les commandes

Dans le groupe B, l’Arabie Saoudite s’est imposée 3-2 face à l’Indonésie, au terme d’un match disputé.

Grâce à cette victoire, les Saoudiens prennent seuls la tête du classement avec 3 points, devant l’Irak et l’Indonésie.

Le calendrier à venir :

11 octobre (21h30, GMT+2) : Irak – Indonésie

14 octobre (21h30, GMT+2) : Arabie Saoudite – Irak