La cheffe du gouvernement, Sarra ZaÃ¢frani Zanzri, a prÃ©sidÃ©, mercredi, au palais du gouvernement Ã la Kasbah, un conseil ministÃ©riel consacrÃ© Ã l’examen de la politique Ã©conomique et sociale de l’Ã‰tat apprÃ©hendÃ©e dans le cadre d’une approche nationale et globale.

CitÃ©e dans un communiquÃ©, la cheffe du gouvernement a soulignÃ© que la politique Ã©conomique et sociale de l’Ã‰tat vise en premier et dernier ressort Ã instaurer une Ã©conomie nationale qui rÃ©alise l’Ã©quilibre entre la justice sociale et le dÃ©veloppement Ã©quitable et global.

Tout en rappelant que le citoyen doit Ãªtre placÃ© au centre de cette politique, la cheffe du gouvernement a appelÃ© Ã la nÃ©cessitÃ© dâ€™engager des rÃ©formes Ã©conomiques structurelles permettant de booster le processus de dÃ©veloppement global et de rÃ©aliser l’Ã©quilibre entre la justice sociale et les acquis de la croissance Ã©conomique.

Zenzri a par ailleurs indiquÃ© que cette politique s’inscrit dans le cadre de la mise en Å“uvre des principes constitutionnels et vient Ã©galement consacrer les principes inhÃ©rents Ã la politique du compter-sur-soi adoptÃ©e par la Tunisie.

La cheffe du gouvernement a en outre soulignÃ© que l’annÃ©e 2026 revÃªt un caractÃ¨re particulier, dÃ¨s lors quâ€™elle est la 1e annÃ©e dans la mise e Å“uvre du plan quinquennal de dÃ©veloppement 2026-2030 qui projette mettre sur pied un schÃ©ma de dÃ©veloppement fondÃ© sur une planification ascendante faisant impliquer le local, le rÃ©gional et national.

Prenant la parole, le ministre de l’Ã‰conomie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a donnÃ© un aperÃ§u des axes-clÃ©s de la politique Ã©conomique et sociale de l’Ã‰tat.

Selon le ministre, cette politique repose sur une sÃ©rie de prioritÃ©s, tels que le maintien du pouvoir d’achat des familles pauvres et Ã faible revenu afin de conforter la justice sociale et amÃ©liorer les indicateurs de production dans nombre de secteurs vitaux.

Cette politique projette en outre rÃ©tablir de maniÃ¨re progressive les Ã©quilibres financiers sur la base de l’amÃ©lioration enregistrÃ©e dans la plupart des indicateurs Ã©conomiques de l’annÃ©e 2025, tout en veillant Ã accÃ©lÃ©rer le rythme de mise en Å“uvre des projets de dÃ©veloppement, catalyseur essentiel de la relance Ã©conomique et de lâ€™incitation Ã lâ€™investissement.

Toujours dans le cadre de son exposÃ©, le ministre a indiquÃ© que la politique Ã©conomique et sociale de l’Ã‰tat prÃ©voit consacrer l’intÃ©gration Ã©conomique et sociale et le principe de l’Ã©galitÃ© des chances Ã travers lâ€™instauration de la justice sociale.

Pour ce faire, a-t-il expliquÃ©, les efforts de lâ€™Etat seront tournÃ©s vers le renforcement du systÃ¨me de sÃ©curitÃ© sociale, la promotion des services de santÃ© et l’Ã©largissement de la couverture sanitaire.

Des mesures seront en outre dÃ©crÃ©tÃ©es en faveur des catÃ©gories vulnÃ©rables, du soutien Ã l’emploi, de la crÃ©ation des opportunitÃ©s dâ€™emploi dÃ©cent, de la rÃ©duction du chÃ´mage et de l’emploi prÃ©caire, la fourniture de logements sociaux et de lâ€™appui de la crÃ©ation entreprises communautaires.

Toujours dans le cadre de la mÃªme politique, cite le ministre, lâ€™Etat envisage renforcer le capital humain et les capacitÃ©s nationales, notamment, dans les secteurs de l’Ã©ducation, de l’enseignement supÃ©rieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle en plus de la promotion des activitÃ©s culturelles et sportives destinÃ©es aux jeunes.

La compÃ©titivitÃ© de lâ€™Ã©conomie nationale sera Ã©galement placÃ©e au centre des efforts de lâ€™Etat dans le cadre sa politique Ã©conomique et sociale. A ce titre, le gouvernement Å“uvrera Ã soutenir l’investissement Ã travers l’amÃ©lioration du climat des affaires, la rÃ©forme et la modernisation de lâ€™administration, la promotion du dÃ©veloppement local et rÃ©gional et la consÃ©cration de la complÃ©mentaritÃ© entre les rÃ©gions.

Dans le cadre de la consÃ©cration de lâ€™approche du dÃ©veloppement intÃ©gral et juste, le gouvernement prÃ©voit aussi sâ€™attaquer au dossier de lâ€™agriculture Ã travers la promotion des systÃ¨mes de production agricole, le dÃ©veloppement du systÃ¨me hydraulique et le traitement des eaux usÃ©es et le recours aux Ã©nergies renouvelables.