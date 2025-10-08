L’Espérance Sportive de Tunis (EST) et le Club Africain (CA) ont remporté, mercredi, leurs matches en retard de la 6ᵉ journée du championnat Élite de handball. Les deux clubs tunisois poursuivent ainsi leur domination en tête du classement avec le même nombre de points.

À la salle Zouaoui, l’Espérance ST n’a laissé aucune chance au CS Ksour Essef, s’imposant sur un large score de 43 à 23. Les « Sang et Or » ont maîtrisé la rencontre du début à la fin, confirmant leur statut de référence dans la compétition.

De son côté, le Club Africain a pris le dessus sur le CHB Jammel à la salle Cherif Bellamine (33-26). Grâce à une défense solide et à une attaque bien organisée, les coéquipiers ont su faire la différence en deuxième période pour sécuriser la victoire.

Un duel serré en haut du tableau

Avec ces succès, l’Espérance ST et le Club Africain se partagent la première place du classement, totalisant chacun 22 points en huit matches. L’Étoile Sportive du Sahel (ESS) suit de près avec 21 points, maintenant la pression sur les deux leaders.

Le CS Sakiet Ezzit se positionne à la 4ᵉ place avec 19 points, tandis que le SC Moknine et le BS Béni Khiar comptent chacun 17 points, confirmant leur bon début de saison.

En milieu de tableau, le Stade Tunisien et le CS Ksour Essef affichent 14 points, devant EM Mahdia et CHB Jammel (13 points). En bas du classement, AS Hammamet (12 points) et AS Teboulba (8 points) ferment la marche.