L’International Institute of Debate (IIDebate) organise, le vendredi 10 octobre 2025 à l’espace de coworking de Westerwelle Startup Haus à Tunis, son Job Fair « Match’Up », un événement dédié à l’insertion professionnelle des jeunes talents.

Selon la page officielle de l’institut sur Facebook, cet événement gratuit, ouvert à tous les étudiants, jeunes diplômés et demandeurs d’emploi, se présente comme une plateforme complète pour la préparation au marché du travail. Les participants auront l’opportunité d’explorer des offres d’emploi et de stages, d’améliorer leur CV, de se préparer via des simulations d’entretiens et d’évaluer leurs compétences linguistiques et personnelles.

« Match’Up » s’inscrit dans la mission de l’IIDebate qui vise à favoriser l’employabilité, l’ouverture d’esprit et le développement des compétences comportementales chez les jeunes. « C’est une occasion unique de se préparer activement au marché du travail et de transformer ses ambitions en réalités professionnelles », souligne l’institut.

Le programme comprend des activités interactives variées autour du développement personnel et de l’insertion professionnelle. Des ateliers sur la rédaction de CV selon les normes nationales et internationales, animés par des professionnels, ainsi que des tests linguistiques encadrés par des experts y seront proposés. Des espaces de réseautage permettront aux jeunes d’élargir leur cercle professionnel et d’échanger directement avec des employeurs. L’événement sera également l’occasion de découvrir des projets inspirants portés par des jeunes engagés de la région.