Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organisera, du 16 au 21 novembre 2025, une mission itinérante multisectorielle à Kinshasa et Brazaville.

L’objectif est de positionner un nombre de secteurs d’activités à potentiel sur les deux marchés, a indiqué le CEPEX.

Y participeront, des entreprises opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, du BTP et des matériaux de construction, du Textile/Habillement, des produits cosmétiques, de la santé (services de santé, produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, évacuation sanitaire) et des nouvelles Technologies.

Au programme figurent des rencontres professionnelles B2B ainsi que des rencontres institutionnelles ciblées et des visites terrains.