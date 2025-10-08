La Somalie affronte l’Algérie ce jeudi 9 octobre 2025 à l’occasion des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde (zone Afrique). Coup d’envoi prévu à 18h00 (heure tunisienne).

Le match Somalie – Algérie sera diffusé en direct sur L’Équipe Web, qui retransmettra l’intégralité de la rencontre. Vous pourrez également suivre le live commenté et les résultats en temps réel sur notre site, ainsi que les autres matchs de la journée à partir de 18h00.

Les Fennecs, favoris sur le papier, tenteront de confirmer leur bon début de campagne face à une équipe somalienne en quête de points et d’expérience.