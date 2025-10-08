La 9e journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 se poursuit cette semaine sur trois jours, de mercredi à vendredi, avec au programme plusieurs chocs décisifs dans la course à la qualification.
Mercredi 8 octobre : entrée en lice de l’Égypte et du Cameroun
La journée débute à 14h00 avec plusieurs affiches des groupes A et D :
Éthiopie – Guinée-Bissau (Gr. A)
Eswatini – Angola (Gr. D)
Libye – Cap-Vert (Gr. D)
Maurice – Cameroun (Gr. D)
À 17h00, l’Égypte se déplace à Djibouti, tandis que le Burkina Faso affronte la Sierra Leone dans le même groupe.
Les matchs du Groupe I opposeront Centrafrique – Ghana, Tchad – Mali et Comores – Madagascar.
En soirée (20h00), la Tanzanie reçoit la Zambie et le Niger défie le Congo.
Jeudi 9 octobre : l’Algérie face à la Somalie
Le programme se poursuit jeudi avec des rencontres des groupes F, G et H.
Le Burundi accueille le Kenya à 14h00, avant une série de matchs à 17h00 :
Somalie – Algérie
Botswana – Ouganda
Mozambique – Guinée
Liberia – Namibie
Malawi – Guinée équatoriale
Vendredi 10 octobre : la Tunisie en déplacement à Sao Tomé
Clôture de la journée vendredi avec les groupes B, C et F.
Dès 13h00, le Soudan du Sud affronte le Sénégal, suivi à 14h00 par Soudan – Mauritanie, Togo – RD Congo, Gambie – Gabon et Seychelles – Côte d’Ivoire.
En fin de journée (17h00), trois duels du Groupe C sont au programme : Lesotho – Nigeria, Rwanda – Bénin et Zimbabwe – Afrique du Sud.
La Tunisie jouera à 17h00 face à Sao Tomé-et-Principe.