La 9e journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 se poursuit cette semaine sur trois jours, de mercredi à vendredi, avec au programme plusieurs chocs décisifs dans la course à la qualification.

Mercredi 8 octobre : entrée en lice de l’Égypte et du Cameroun

La journée débute à 14h00 avec plusieurs affiches des groupes A et D :

Éthiopie – Guinée-Bissau (Gr. A)

Eswatini – Angola (Gr. D)

Libye – Cap-Vert (Gr. D)

Maurice – Cameroun (Gr. D)

À 17h00, l’Égypte se déplace à Djibouti, tandis que le Burkina Faso affronte la Sierra Leone dans le même groupe.

Les matchs du Groupe I opposeront Centrafrique – Ghana, Tchad – Mali et Comores – Madagascar.

En soirée (20h00), la Tanzanie reçoit la Zambie et le Niger défie le Congo.

Jeudi 9 octobre : l’Algérie face à la Somalie

Le programme se poursuit jeudi avec des rencontres des groupes F, G et H.

Le Burundi accueille le Kenya à 14h00, avant une série de matchs à 17h00 :

Somalie – Algérie

Botswana – Ouganda

Mozambique – Guinée

Liberia – Namibie

Malawi – Guinée équatoriale

Vendredi 10 octobre : la Tunisie en déplacement à Sao Tomé

Clôture de la journée vendredi avec les groupes B, C et F.

Dès 13h00, le Soudan du Sud affronte le Sénégal, suivi à 14h00 par Soudan – Mauritanie, Togo – RD Congo, Gambie – Gabon et Seychelles – Côte d’Ivoire.

En fin de journée (17h00), trois duels du Groupe C sont au programme : Lesotho – Nigeria, Rwanda – Bénin et Zimbabwe – Afrique du Sud.

La Tunisie jouera à 17h00 face à Sao Tomé-et-Principe.