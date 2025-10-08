La Tunisie a connu, au cours de l’année 2025, un été chaud sur l’ensemble du pays particulièrement dans les régions du sud et du sud-ouest. L’été 2025 se classe ainsi parmi les étés les plus chauds depuis 1950, indique l’Institut National de la Météorologie (INM), dans son bulletin climatique saisonnier.

Concernant la pluviométrie, l’été 2025 a été globalement déficitaire, avec un manque estimé à 40 % à l’échelle nationale. Les pluies ont été quasi absentes dans le sud du pays.

Durant le mois de juin, la pluviométrie a été caractérisée par un déficit pluviométrique très remarquable dans la plupart des régions surtout au centre et au sud du pays.

Les régions du nord et les hauteurs ont vécu une instabilité météorologique durant les journées du 18 et du 19, suite à l’infiltration d’air froid ce qui a contribué à la formation d’orages et la chute de pluies.

Par conséquent, le nord du pays a cumulé 78,8 mm, ce qui représente 58% de la normale. La pluie au centre du pays a été presque absente (au total 3,2 mm).

Le déficit pluviométrique au sud a été de l’ordre de 80%. La pluviométrie du mois de juillet a été caractérisée par un excédent pluviométrique, suite à des épisodes pluvio-orageux.

Le nord du pays a cumulé dans 10 de ses stations météorologiques 83,9 mm, ce qui représente ainsi 147% de la normale. De même, au centre la pluviométrie a été presque conforme à la normale (au total 45,6 mm alors que la normale est de 47,1 mm).

Les stations du sud ont cumulé 5,8 mm pour une normale de 5,5 mm.

Pendant le mois d’août, des passages pluvieux se sont succédé sur le centre ouest, parfois accompagnés d’orages et de fortes rafales, excepté sur les régions du sud où le temps est resté sec la quasi-totalité du mois.

Ils ont alterné avec des périodes plus calmes et chaudes sur l’ouest et le nord du pays. En moyenne au cours de ce mois et sur toute la Tunisie, la pluviométrie a été caractérisée par un déficit pluviométrique intense qui a affecté l’ensemble du pays surtout les régions du sud.

A l’échelle de la saison le cumul pluviométrique est de 411,7 mm alors que la normale pour les mêmes stations (26 stations synoptiques) est de 678,9 mm soit un déficit de 40%.

Pour ce qui est des températures moyennes, elles ont atteint 28,8°C dépassant la normale de 1,2°C. Avec cet écart l’été 2025 est classé 9ème été le plus chaud en Tunisie depuis 1950.

Les températures maximales ont atteint 35,3°C dépassant la normale (34,1°C) de 1,2°C.Les températures minimales se sont élevées à 22,3°C, dépassant la normale (21,1°C) de 1,2 °C.