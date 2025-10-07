La Fédération tunisienne de handball (FTHB) envisage de confier un nouveau rôle à l’ancien sélectionneur national Sami Saïdi, en le nommant au sein de sa Direction technique nationale (DTN).

Un poste stratégique resté vacant

Selon une source interne à la fédération, Saïdi a été proposé pour le poste d’entraîneur national chargé du suivi et du renouvellement de l’élite. Cette fonction, essentielle pour la détection et la formation des futurs talents du handball tunisien, est vacante depuis la promotion de Mohamed Ali Seghaier à la tête du staff technique de l’équipe nationale senior.

Décision en attente du ministère

La même source a indiqué que le ministère de la Jeunesse et des Sports a déjà été informé de cette proposition. La décision officielle devrait être rendue dans les prochains jours, après examen du dossier par les autorités compétentes.

Un technicien expérimenté

Âgé de 47 ans, Sami Saïdi a dirigé la sélection tunisienne entre 2020 et 2022. Durant son mandat, il a pris part à plusieurs compétitions majeures et contribué à la restructuration du groupe national.

Avant et après son passage à la tête des Aigles de Carthage du handball, Saïdi a également entraîné des clubs prestigieux : l’Étoile sportive du Sahel, Al Ahly du Qatar, ainsi que les formations émiraties Shabab Al-Ahly et Sharjah.

Cette éventuelle nomination marquerait le retour d’un technicien reconnu au sein de l’appareil fédéral, avec pour mission de relancer le vivier de jeunes talents et de renforcer la coordination entre les différentes catégories de la sélection nationale.