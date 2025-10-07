Une exposition du livre se tiendra du 13 au 19 octobre 2025 au siÃ¨ge de l’AcadÃ©mie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Â« Beit al-Hikma Â» Ã Carthage, a annoncÃ© l’institution.

L’Ã©vÃ©nement prÃ©sentera l’ensemble des publications de l’AcadÃ©mie, qui bÃ©nÃ©ficieront pour l’occasion Â« d’importantes rÃ©ductions Â», a-t-elle prÃ©cisÃ©.

Cette exposition fait suite Ã la rentrÃ©e universitaire 2025-2026, samedi 4 octobre, marquÃ©e par une confÃ©rence de l’historien franÃ§ais FranÃ§ois Hartog intitulÃ©e Â« Un temps troublÃ© : du prÃ©sent Ã l’Ã¨re de l’AnthropocÃ¨ne Â».