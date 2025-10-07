Enactus Tunisia vient de remporter le titre de champion du monde du “Action with Africa Challenge”, organisé par Enactus Germany en partenariat avec le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Cette victoire a été rendue possible grâce à l’équipe Enactus TBS, qui a présenté un projet innovant dans le secteur agricole, proposant une solution durable à base d’huiles essentielles pour lutter contre l’acarien du palmier dattier — un micro-organisme envahissant les oasis, se nourrissant des dattes et tissant des toiles autour des fruits, provoquant ainsi leur dessèchement.

Une problématique majeure pour la filière phoenicicole tunisienne à laquelle cette innovation apporte une réponse concrète, naturelle et écologique.

Enactus Tunisia dans le top 4 mondial de la EWC 2025

Enactus Tunisia s’est également illustrée lors de la Enactus World Cup 2025, récemment tenue à Bangkok (Thaïlande), en accédant à la finale mondiale de l’impact challenge.

Le titre de champion du monde a été remporté par Enactus Canada, suivi d’Enactus Zimbabwe à la deuxième place.

La Tunisie s’est aussi distinguée dans le Early Stage Challenge grâce à l’équipe Enactus Faculté de Pharmacie, qui participait pour la première fois à la Enactus World Cup. Une participation prometteuse, puisque l’équipe s’est classée dans le Top 4 mondial, en éliminant notamment Enactus Maroc Enactus Mexique et Enactus Brésil.

Enactus Tunisia N°1 mondial dans l’entrepreneuriat social

Grâce à ces performances exceptionnelles et un palmarès remarquable, Enactus Tunisia avec ses projets d’entrepreneuriat social à impact, se hisse désormais, aux côtés d’Enactus Égypte au 1er rang mondial des pays ayant remporté le plus grand nombre de titres internationaux au cours des cinq dernières années.

Une reconnaissance internationale qui vient consacrer l’excellence et le leadership de la jeunesse tunisienne en matière d’entrepreneuriat social, d’innovation durable et d’impact positif à l’échelle mondiale.