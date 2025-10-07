Les cours du pétrole sont restés stables, mardi, après l’annonce par l’alliance Opep+ d’une augmentation modérée de la production pour novembre. Cette décision vise à maintenir l’équilibre du marché face à une demande mondiale soutenue mais incertaine.

En milieu de matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre reculait légèrement de 0,34 %, à 65,25 dollars. Le West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en novembre, perdait 0,39 % pour atteindre 61,45 dollars. Ces mouvements limités reflètent la prudence des investisseurs face aux ajustements annoncés.

Une hausse modérée de la production

Dimanche, l’Algérie et sept autres membres de l’Opep+ ont convenu d’une augmentation collective de 137 000 barils par jour à partir de novembre. Selon les analystes, cette hausse mesurée intervient dans un contexte marqué par l’incertitude économique et par les fluctuations possibles de la demande énergétique.

Le groupe Opep+ cherche à concilier deux objectifs : soutenir l’offre pour répondre à la consommation mondiale et éviter une chute des prix susceptible de déstabiliser le marché. Cette stratégie prudente reflète la volonté de stabiliser le marché à court terme tout en surveillant les perspectives économiques globales.

Contexte mondial et perspectives

La demande mondiale de pétrole reste soutenue, mais certains indicateurs signalent un possible ralentissement dans les prochains mois. Les acteurs du marché restent attentifs aux évolutions géopolitiques et économiques, susceptibles d’influencer la consommation et les prix.

Selon les experts, la décision de l’Opep+ de modérer sa hausse de production a été bien accueillie par le marché. Elle permet de limiter les excès d’offre tout en assurant la disponibilité des approvisionnements. Les prix du Brent et du WTI devraient continuer à évoluer dans une fourchette étroite tant que l’incertitude persiste sur la demande mondiale.