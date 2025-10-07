Le sélectionneur tunisien Sami Trabelsi a modifié la liste des Aigles de Carthage pour les éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026. Le défenseur de Göztepe SK, Mohamed Amine Cherni, rejoint l’équipe pour remplacer Mortadha Ben Ouannes, blessé.

Un forfait confirmé

Ben Ouannes, qui joue également en Turquie pour Kasimpasa, s’est blessé lors d’un entraînement avec la sélection. Les examens médicaux ont confirmé qu’il ne pourra pas participer aux deux prochains matchs.

Il manquera donc les rencontres face à Sao Tomé-et-Principe et à la Namibie. Ces matchs sont prévus les 10 et 13 octobre au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Cherni, un renfort immédiat

Pour compenser cette absence, le staff a convoqué Mohamed Amine Cherni. Il rejoindra le groupe dans les prochaines heures et participera aux derniers entraînements avant la double confrontation.

Cette décision permet à Trabelsi de préserver l’équilibre défensif de l’équipe et de préparer sereinement les deux dernières journées qualificatives.

Une préparation bien avancée

La Tunisie poursuit son stage à Radès. Dix-huit joueurs ont participé à la dernière séance d’entraînement. Le reste de l’effectif rejoindra progressivement le groupe.

Ces deux matchs marquent la fin de la phase qualificative pour les Aigles de Carthage, déjà assurés de leur billet pour la Coupe du monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le classement du Groupe H

La Tunisie est en tête du Groupe H avec 22 points. La Namibie suit avec 15 points. Ces deux dernières rencontres permettront au staff d’évaluer de nouveaux joueurs et d’ajuster la composition avant la phase finale.