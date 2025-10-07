La sélection tunisienne de football poursuit sa préparation en vue des deux dernières journées des éliminatoires africaines du Mondial 2026. Les Aigles de Carthage affronteront Sao Tomé-et-Principe le 10 octobre, puis la Namibie le 13 octobre, au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Effectif partiel à Radès

Les internationaux tunisiens ont effectué lundi soir une séance d’entraînement sur la pelouse annexe du stade de Radès, avec la participation de 18 joueurs. Le reste du groupe rejoindra progressivement le stage au fil des arrivées prévues dans la semaine.

L’absence confirmée de Youssef Snana

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé que Youssef Snana, sociétaire du club qatarien Al-Sailiya, n’a pas encore rejoint le groupe, alors que son arrivée était initialement prévue lundi.

Le joueur avait déjà manqué le précédent rassemblement en septembre, durant lequel la Tunisie avait disputé deux rencontres amicales contre l’Égypte (6 et 9 septembre). Il avait alors justifié son absence par une blessure.

Conflit persistant entre le joueur et la FTF

Cette situation avait conduit la FTF à déposer une plainte auprès de la FIFA pour non-respect de la convocation officielle. L’instance internationale avait donné raison à la partie tunisienne, considérant que la procédure suivie par la FTF et le club d’Al-Sailiya était conforme aux règlements.

La décision confirmait que le refus d’un joueur de rejoindre sa sélection nationale constitue une infraction susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires. La FTF s’était réservée la possibilité d’appliquer des mesures supplémentaires à l’encontre de Snana, si nécessaire.

Les Aigles déjà qualifiés

Sur le plan sportif, la Tunisie aborde ces deux dernières rencontres sans pression particulière. Les Aigles de Carthage ont validé leur billet pour la Coupe du monde 2026 deux journées avant la fin des éliminatoires.

Avec 22 points au compteur, la Tunisie domine le Groupe H devant la Namibie (15 points), le Libéria (11 points), le Malawi et la Guinée équatoriale (10 points chacun), tandis que Sao Tomé-et-Principe ferme la marche sans point.

Ces deux dernières affiches permettront au sélectionneur et à son staff de finaliser leurs choix en vue de la phase finale du Mondial, et d’évaluer l’état de forme des joueurs avant l’annonce de la liste définitive.