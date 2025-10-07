Le deuxième salon de l’artisanat tunisien “ARTICREA” a été ouvert, lundi, par le ministre du Tourisme, Sofiène Tekaïa, au Parc des Expositions du Kram–Tunis. Il se poursuivra jusqu’au 12 octobre 2025.

Pour l’artisanat tunisien, véritable pilier de l’économie nationale, ce salon a pour ambition de valoriser le savoir-faire exceptionnel des artisans tunisiens, tout en stimulant les opportunités d’exportation et de mise en marché à l’international.

“Il constitue une vitrine unique de la richesse créative et du patrimoine artisanal tunisien, avec plus de 150 exposants représentant les 76 métiers d’art présents dans le pays : fibre végétale, bois, fer forgé, verre soufflé, argile, pierre, et bien d’autres spécialités”, selon l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), partenaire des organisateurs du salon, via le projet “Creative Tunisia“, financé par l’Union européenne et l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement dans le cadre du programme européen Tounes Wijhetouna.

Organisé par le Ministère du Tourisme, à travers l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT), le salon “ARTICREA” est aussi le premier salon professionnel en Tunisie exclusivement consacré à l’artisanat d’art.

Au programme du salon, en plus de l’espace de vente, des séries de conférences thématiques animées par des experts nationaux et internationaux de renom, axées sur le potentiel du secteur de l’artisanat, les nouvelles tendances ou encore les opportunités d’exportation.

A travers le salon “ARTICREA”, la Tunisie entend renforcer la visibilité internationale de ses entreprises artisanales, faciliter leur mise en relation directe avec des acheteurs, distributeurs et prescripteurs venus du monde entier, et faire de Tunis une capitale de l’artisanat et du design au Maghreb. Sa position géographique stratégique, à quelques heures de vol de l’Europe, du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne, en fait une véritable plateforme de convergence et d’échanges.

L’artisanat tunisien génère plus de 150 millions de dinars d’exportations (2022), fournit plus de 7 000 emplois directs et contribue à hauteur de 4,5 % du PIB. Avec près de 300 000 artisans. Il s’agit d’un secteur qui allie héritage séculaire et innovation contemporaine, et s’impose comme un acteur clé des industries culturelles et créatives.