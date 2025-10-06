La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a publié, lundi, la liste des joueurs retenus en équipe nationale U17 pour disputer deux rencontres amicales contre l’Égypte, prévues les 10 et 13 octobre au Caire. Ces confrontations s’inscrivent dans le cadre de la préparation des jeunes Aiglons de Carthage pour la Coupe du monde U17, programmée du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar.

Stage de préparation aux Émirats

Après ces deux tests face aux Égyptiens, la sélection tunisienne U17 effectuera un stage de préparation aux Émirats Arabes Unis, du 22 au 30 octobre. Ce rassemblement permettra au staff technique d’évaluer davantage le groupe à travers deux nouveaux matches amicaux contre l’Arabie Saoudite et le Chili.

Ce cycle de préparation doit permettre au sélectionneur de peaufiner les derniers réglages avant le grand rendez-vous mondial.

Objectif : un bon départ au Qatar

Placée dans le groupe D du Mondial U17, la Tunisie entamera la compétition face aux Fidji, le 3 novembre à 16h45 (heure tunisienne). Les Aiglons affronteront ensuite l’Argentine, le 6 novembre à 14h30, avant de conclure la phase de groupes contre la Belgique, le 9 novembre à 13h30.

Le staff espère voir la sélection afficher une progression constante sur le plan du jeu et de la cohésion, afin d’aborder ce tournoi avec confiance et ambition.

Les joueurs convoqués

Gardiens de but : Selim Bouasker, Iyed El Abed, Youssef Oueslati.

Défenseurs : Abdessalem Akid, Amine Ben Ali, Ali Jabeur, Khalil Daouas, Aziz Hadrak, Ayoub Guerira, Yassine Saadani, Louay Ghotbane, Ahmed Ben Yahia.

Milieux de terrain : Elyes Dhaoui, Zineddine Hosni, Mazen Slama, Adam Ghallab, Seif Haj Abdallah, Aziz Chaabane, Youssef Mokhtari.

Attaquants : Wassim Slama, Houssem Zayer, Fadi Tayachi, Yassine Ben Mahmoud, Najd Ajroud, AmenAllah Touati, Nasser Chefaï.