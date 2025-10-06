Le Real Madrid a consolidé sa place de leader du Championnat d’Espagne à l’issue de la 8e journée, disputée ce week-end. Les Madrilènes se sont imposés face à Villarreal (3-1), profitant de la lourde défaite du FC Barcelone à Séville (4-1) pour creuser l’écart en tête.

Le Real solide, le Barça en difficulté

Grâce à un succès convaincant au Bernabéu, le Real Madrid totalise désormais 21 points, avec sept victoires en huit matches. Les hommes de Carlo Ancelotti ont dominé Villarreal (3-1), confirmant leur supériorité en ce début de saison.

Le FC Barcelone, de son côté, a subi un revers cinglant à Séville (4-1). Malgré une attaque prolifique depuis le début du championnat, les Catalans ont montré des failles défensives inquiétantes.

Betis et Atlético dans le bon tempo

Derrière le duo de tête, Villarreal reste troisième malgré sa défaite, avec 16 points. Betis Séville s’installe à la quatrième place après sa victoire face à l’Espanyol Barcelone (2-1).

L’Atlético Madrid a été tenu en échec par le Celta Vigo (1-1), manquant l’occasion de grimper sur le podium. Séville FC, vainqueur du Barça, rejoint le club madrilène à 13 points.

Bilbao et Alavés confirment, Elche se stabilise

Athletic Bilbao a dominé Majorque (2-1) et poursuit sa remontée. Alavés s’est imposé face à Elche (3-1) dans un match maîtrisé, tandis qu’Osasuna s’est offert un succès précieux contre Getafe (2-1). Gérone, malgré sa victoire contre Valence (2-1), reste en bas de tableau.

En bas de classement, tension à Gérone et Majorque

La Real Sociedad, battue à domicile par le Rayo Vallecano (0-1), continue de décevoir. Gérone, Majorque et Oviedo occupent les dernières places, avec seulement six points chacun. Le maintien s’annonce déjà difficile pour ces formations, toutes trois en difficulté offensive.

Classement (après 8 journées)

Real Madrid — 21 pts

FC Barcelone — 19 pts

Villarreal — 16 pts

Betis Séville — 15 pts

Atlético Madrid — 13 pts

Séville FC — 13 pts