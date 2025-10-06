Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a entamé ce dimanche une visite officielle de trois jours au Sultanat d’Oman, à l’invitation de son homologue Hilal bin Ali Al-Sabti, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale en matière de santé.

Cette visite, qui coïncide avec la Semaine « Une seule santé », vise à assurer le suivi des recommandations issues de la conférence du même nom organisée en juin 2025 en Tunisie, ainsi qu’à renforcer les échanges d’expertises scientifiques et techniques entre les deux pays. Elle tend également à développer le partenariat dans les domaines de l’innovation, de la digitalisation et des industries pharmaceutiques, notamment autour de la production locale de médicaments et de fournitures médicales.

Dès son arrivée, le ministre Ferjani a tenu une réunion de travail avec son homologue omanais en présence de leurs délégations respectives. Les discussions ont porté sur des initiatives concrètes liées au concept « Une seule santé », aux soins de santé primaires et à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour le dépistage de la rétinopathie.

Le programme prévoit par ailleurs des visites de terrain à des établissements de référence, notamment le Centre des urgences et le Centre national de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire de l’Hôpital Sultan Qaboos, afin d’étudier les bonnes pratiques en gestion hospitalière et en diagnostic assisté par les technologies modernes.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun en faveur d’une coordination régionale et internationale face aux défis sanitaires, soulignant la convergence de vues entre le président de la République Kaïs Saïed et le Sultan omanais Haitham bin Tariq sur des principes essentiels tels que l’autonomie nationale, l’équité en santé, l’investissement dans le capital humain et l’approche « Une seule santé ».