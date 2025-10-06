Le président de La Société Tunisienne de Médecine Générale et Médecine de Famille (STMGF), Mohamed Tahar Mrabet, a déclaré samedi que plus de 70 % des maladies sont diagnostiquées et traitées par des médecins de famille, selon les résultats d’une étude intitulée « Les motifs du recours aux consultations médicales de première ligne », réalisée par la STMGF au cours des dernières années.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de la 19e session du Congrès national de médecine familiale organisé par la société à Tunis, Mrabet a souligné que le médecin de famille est le pilier de toute politique nationale de santé, compte tenu du rôle essentiel qu’il joue dans le diagnostic et le traitement d’un grand nombre de maladies.

Il a souligné que le médecin de famille se distingue par sa connaissance de l’évolution de l’état de santé du patient au fil des ans, des maladies héréditaires qui touchent sa famille et des caractéristiques de la région dans laquelle il vit (humidité, sècheresse, pollution, etc.), ce qui permet de diagnostiquer et de détecter plus rapidement les maladies et d’orienter le patient vers les médecins spécialistes de manière plus efficace.

Pour sa part, la spécialiste en médecine générale, Sara Thabet, a souligné le rôle des médecins de première ligne dans le dépistage précoce des maladies chroniques, en particulier le diabète, l’hypertension artérielle et l’obésité, et donc de soumettre le patient à un traitement approprié dès l’apparition des premiers signes de ces maladies, ce qui contribue à réduire plus efficacement leurs complications et à éviter leur aggravation.

Elle a également souligné que ce type de maladies touche désormais les jeunes dès l’âge de 35 ans, alors qu’il était auparavant réservé aux personnes de plus de 60 ans.

D’autre part, la secrétaire générale de l’association, Yosr Kamarti, a indiqué que le congrès national de médecine familiale offre l’occasion de renforcer les compétences des médecins de famille et de les tenir informés des dernières avancées scientifiques afin de les aider à suivre l’évolution de leur domaine et à améliorer leurs performances professionnelles.