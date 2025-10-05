L’Espérance Sportive de Tunis a remporté le clasico face à l’Étoile du Sahel (1-0), dimanche au stade Hammadi Agrebi de Radès, grâce à une réalisation du Brésilien Yan Sasse à la 27e minute.

Ce succès, le quatrième d’affilée, permet aux “Sang et Or” de consolider leur deuxième place au classement avec 20 points, à une unité du leader, le Stade Tunisien. L’Étoile, battue pour la quatrième fois cette saison, reste engluée à la 12e place avec 9 points.

Monastir poursuit sa belle série

À Monastir, l’USMO a confirmé sa solidité en venant à bout de la JS Omrane (2-1). Moez Haj Ali a ouvert la marque sur penalty dès la 10e minute, avant que Raed Chikhaoui ne signe le but de la victoire à la 86e. Entre-temps, Iheb Ben Rejeb avait égalisé pour les visiteurs (15e).

Invaincus depuis le début du championnat, les Usémistes grimpent à la 4e place (17 pts), tandis que la JS Omrane rétrograde à la 9e position (11 pts).

Sfaxien se relance à Kairouan

Le CS Sfaxien a retrouvé le goût de la victoire en s’imposant nettement sur le terrain de la JS Kairouan (0-3). Hichem Baccar a ouvert le score sur penalty (29e), avant qu’Omar Ben Ali ne s’offre un doublé (43e, 54e). Les “Noir et Blanc” ont toutefois terminé la rencontre à dix après l’expulsion d’Emmanuel Ogbole (59e).

Grâce à ce large succès, le CSS se hisse à la 6e place (13 pts), alors que la JSK, battue pour la troisième fois de suite, glisse à la 11e position (10 pts).