La Tunisienne Raja Jebali a décroché la médaille de bronze, dimanche matin, lors de l’épreuve du lancer du poids (F40) aux Championnats du monde de para-athlétisme disputés à New Delhi (Inde).

Avec un jet mesuré à 8,86 mètres, Jebali a signé sa meilleure performance personnelle. Ce résultat lui permet de compléter un podium dominé par la Néerlandaise Lara Baars, sacrée championne du monde avec un lancer de 9,77 mètres, établissant au passage un nouveau record du monde. L’Ouzbèke Madina Mukhtorova a pris la médaille d’argent grâce à un lancer à 8,99 mètres.

Une septième médaille pour la Tunisie

Cette médaille porte à sept le total des distinctions remportées par la Tunisie depuis le début des championnats.

Le tableau tunisien compte désormais deux médailles d’or, trois d’argent et deux de bronze, confirmant la constance de la délégation nationale dans les compétitions internationales de para-athlétisme.

Les autres médaillés tunisiens

Les deux médailles d’or tunisiennes ont été obtenues par Raoua Tlili au lancer du disque (F41) et Yassine Gharbi au 400 m fauteuil roulant (T54).

Les trois médailles d’argent sont revenues à Yassine Guenichi (lancer du poids F36), Marwa Brahmi (lancer de massue F32) et Mohamed Nidal Khleifi (800 m T53).

Outre le bronze de Raja Jebali, la deuxième médaille de bronze tunisienne a été remportée par Raoua Tlili, déjà titrée au disque, dans l’épreuve du lancer du poids (F41).